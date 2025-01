Leonardo Pieraccioni, Carlo Conti replica: "Sfaticato, non ha voglia di far nulla"

24 gennaio 2025 a

a

a

“Pieraccioni e Panariello all’Ariston? Mah… sono due sfaticati, soprattutto Leonardo… Non hanno voglia di far nulla!”: Carlo Conti lo ha detto ridendo al podcast BSMT di Gianluca Gazzoli. Nei giorni scorsi, il conduttore e direttore artistico di Sanremo ha rivelato che i co-conduttori della prima serata del festival, gli "amici" annunciati in precedenza, saranno Antonella Clerici e Gerry Scotti. Tutti invece si aspettavano Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello, amici storici di Conti. Tanto che Pieraccioni ha pubblicato un video sui social in cui fa finta di essere offeso dalla scelta del conduttore.

Conti, Pieraccioni e Panariello lavorano insieme da tempo. "Il nostro primo show insieme è stato Fratelli d’Italia (che non ha nulla a che vedere con la politica!), poi a distanza di anni abbiamo realizzato un altro spettacolo insieme - ha raccontato il conduttore -. Molti non si aspettavano di vederci sul palco; se il pubblico toscano ha apprezzato tantissimo il nostro ritorno, il resto del Paese ha scoperto che tra noi ci sono un’amicizia e una sintonia speciale. Alla base, c’è tanta stima reciproca a livello professionale, altrimenti non potremmo fare spettacoli insieme. Io alzo le palle da gioco, loro schiacciano!".

Quando vendeva capsule di caffè: chi è Teresa Magni, la giovanissima fidanzata di Pieraccioni

Infine, parlando della sua carnagione scura, ha detto: "Il mio essere sempre abbronzato? È stata la mia fortuna. Personaggi come Mario il bagnino hanno contribuito al mio successo e Giorgio Panariello mi chiama ‘Calimero’. Sono sempre stato autoironico: io passo subito dal colore olivastro al nero, pur con tutte le creme e le precauzioni del caso. Il sole di Sanremo mi farà diventare scuro in un attimo!".