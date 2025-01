Sanremo 2025, i tormenti di Jovanotti: "Ho detto che sarà una figata, ma..."

24 gennaio 2025 a

Tutto pronto, o quasi, per il Festival di Sanremo 2025, il primo della nuova era targata Carlo Conti. E alla prima serata della kermesse prenderà parte un super-super-ospite, ossia Lorenzo Jovanotti. E proprio l'artista si è confidato a Rai Radio 2, a Non è un paese per giovani. Ai microfoni di Massimo Cervelli e Tommaso Labate, il cantante si è raccontato con la sua solita energia. E ovviamente ha parlato dell'imminente impegno a Sanremo, sul quale, con ironia, ha chiosato: "Ho detto che sarà una figata, ma mica so se sarà così". Insomma, qualche dubbio per la testa...

Parlando del suo rapporto con il Festival, Jovanotti ha condiviso alcuni ricordi personali legati alla kermesse: "Sono cresciuto con Sanremo da telespettatore, ho ricordi da bambino in bianco e nero in cui facevo le pagelle e davo i voti alle canzoni. Con mamma spesso discutevamo, a lei piaceva Riccardo Fogli e a me Donatella Rettore. Per me Sanremo è un pezzo di vita e formazione, come di tanti e penso che sia un po’ la festa della musica popolare italiana e vorrei festeggiare la musica attraverso il mio punto di vista, il mio pov. E penso verrà una bella cosa, molto impegnativa perché stiamo mettendo su un circo che ve lo raccomando, però siamo a Sanremo, bisogna fare una figata", ha rimarcato il concetto.

Jovanotti ha poi parlato del suo prossimo progetto live, il PalaJova2025, rivelando le emozioni che lo hanno accompagnato nel ritorno sul palco dopo l’incidente che lo ha tenuto lontano dalle scene per molto, moltissimo tempo. "Ricominciare è stato commovente, emozionante, qualche lacrimuccia l’ho anche versata il giorno in cui siamo ripartiti a suonare in 15 sul palco. Ho sentito una grande emozione, perché ho detto “sono di nuovo qua, non era mica scontato”, dopo l'incidente questo è stato un bellissimo regalo della vita", ha concluso Jovanotti.