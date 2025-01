Sanremo 2025, Al Bano demolisce Emis Killa: "Conosco il mio valore e non lo svendo"

29 gennaio 2025 a

"Ha fatto bene a ritirarsi e ad evitare polemiche": Al Bano, interpellato dall'Adnkronos, lo ha detto a proposito del rapper Emis Killa, che ha deciso di rinunciare al festival di Sanremo dopo aver saputo di essere indagato nell'ambito dell'inchiesta sulle curve di San Siro. "Sanremo è un palcoscenico dove già è difficile rimanere sereni quando si va a cantare a cuor leggero, figuriamoci con un peso mediatico del genere addosso", ha proseguito il cantante di Cellino San Marco. Proprio lui, tra l'altro, aveva presentato più brani per Sanremo 2025 al direttore artistico Carlo Conti. Ma alla fine non è stato scelto.

Dal Festival hanno fatto sapere che non ci sarà alcuna sostituzione e che semplicemente i big in gara non saranno più 30, ma 29. Anche prima di questa comunicazione, comunque, Al Bano aveva detto che non avrebbe accettato di prendere il posto di Emis Killa: "Avevo un mio piano con Sanremo quest'anno. Tornarci per dire: questo è il mio ultimo Sanremo da concorrente. Di canzoni gliene ho presentate tre. Conosco il mio valore e non lo svendo, un valore che va oltre le Alpi e anche oltre gli Urali". Parlando dell'ipotesi di una chiamata da parte di Conti, invece, aveva detto: "Ne parleremmo ma state sicuri che non lo farà. E comunque credo che non accetterei di sostituire qualcuno, non fa parte dei miei piani".

Nei mesi scorsi Al Bano, che ha ben 15 partecipazioni all’Ariston sulle spalle, ha rivelato di essere stato ingannato dal precedente conduttore della kermesse musicale, Amadeus, che nel 2023 gli avrebbe promesso una partecipazione in gara per l’edizione successiva. Una promessa a suo dire mai mantenuta. "Amadeus nel 2023 mi aveva assicurato che se avessi partecipato alla reunion con Morandi e Ranieri avrei potuto gareggiare al Festival di Sanremo l’anno dopo - aveva rivelato l'artista -. Ma poi non ha mantenuto i patti. A questo punto direi che basta così, no comment, non ho altro da dire. Sanremo è stato il mio grande amore, ma hanno voluto così? Rispetto il loro giudizio". E ancora: "Volevo chiudere la mia carriera sanremese nel 2025, non mi hanno concesso questa bontà? Pazienza! Non ci riproverò più, continuerò a cantare nelle più grandi piazze del mondo".