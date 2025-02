Sanremo 2025, Carlo Conti spiazza tutti: "L'unica cosa che mi preoccupa"

04 febbraio 2025 a

a

a

"Sono solo fumo, fuffa. È tutto tranquillissimo: le prove vanno bene, i cantanti sono felici e luci fantastiche come la regia": Carlo Conti lo ha detto ai microfoni di Un Giorno da Pecora su Radio1 Rai a proposito delle polemiche che ruotano attorno al festival, da Emis Killa a Tony Effe fino a Fedez. L'unica preoccupazione, ha scherzato il conduttore e direttore artistico della kermesse, è che "forse sabato arriva il maltempo e va via il sole: così non potrò abbronzarmi…". In ogni caso ha detto di non essere affatto agitato: "Forse sono ancora più imperturbabile di quello che sembra. Il motivo? Prima di tutto per carattere, sono sempre stato così, questo mestiere bisogna goderselo, siamo fortunati, deve essere un divertimento non angoscia".

Sulle critiche a uno dei cantanti in gara da lui scelti, Tony Effe, Conti ha sottolineato: "Erano tutte cose preventive senza sapere di cosa si stava parlando. Il mio compito era scegliere le canzoni per questo Sanremo". Quando gli hanno chiesto se abbia un brano preferito tra quelli scelti, lui ha risposto: "Tutti e trenta". "Ma sono ventinove", gli hanno fatto notare i conduttori. E Conti: "A me, però, piace dire trenta, anche quello di Emis Killa è un grande brano, tra l’altro sarà nella compilation perché era previsto". Il riferimento è al rapper che si è ritirato dalla gara qualche giorno fa dopo aver saputo di essere indagato nell'ambito dell'inchiesta sugli ultras nerazzurri e rossoneri.

"Cosa farà Tony Effe sul palco": Sanremo 2025, l'indiscrezione è un terremoto

Parlando dello slittamento della manifestazione di una settimana, poi, il direttore artistico ha ammesso: "L’otto febbraio è il compleanno mio figlio: mi pareva brutto che fossi sul palco invece che con lui…". Quando gli hanno fatto notare che "ci sono molte partite di Champions League in quei giorni", lui ha risposto: "A queste cose non ci penso, non ci sto proprio dietro sinceramente". Sulla prima serata del festival, martedì 11 febbraio, ha rivelato che "sarà una sorpresa, la sto preparando, ci serve per scoprire piano piano la scena, le luci e tutto il resto, dando vita alla scoperta del palco".