Sanremo 2025, il generale Vannacci sgancia la bomba: "Mi hanno invitato e ci sarò"

Dopo la discesa in campo in politica, il generale Roberto Vannacci sbarca anche al Festival di Sanremo. Non come ospite o concorrente. Ma come semplice spettatore nella platea dell'Ariston, il teatro dove si svolge l'evento. Lo ha rivelato lo stesso eurodeputato della Lega in un'intervista rilasciata alla Stampa. "Mi hanno invitato al Festival di Sanremo - ha spiegato il generale - e ci andrò perché una volta nella vita bisogna andarci. Ovviamente in platea, non sul palco. Ho convinto anche mia moglie che mi accompagnerà".

Intanto proseguono i preparativi per la prossima edizione del Festival di Sanremo. Ma resta comunque l'ombra del gossip che vede coinvolti molti dei concorrenti dell'evento. "In questo momento così bello lascio il gossip a chi ha solo questo per esistere. Io, grazie a Dio, vivo ancora nel mondo dei sogni e dei grandi sognatori e non seguo il gossip, non mi piace, non mi appartiene ". Così Achille Lauro in conferenza stampa a Milano in vista della sua partecipazione al Festival di Sanremo rispondendo a una domanda sulla vicenda Fedez e Ferragni. "Si parla tanto di violenza sulle donne e bisogna rendersi conto che questo non è tanto diverso", ha aggiunto il cantautore romano.

"A X Factor - ha proseguito - tanti hanno conosciuto un lato di me nascosto. Penso che lo rifarei e credo che anche Freemantle e Sky siano d'accordo. Abbiamo seminato bene e credo sia giusto dare ancora acqua a questa piantina. C'è stata una grande affinità tra me e gli altri giudici - ha osservato - e l'affinità tra le persone al tavolo è importantissima. Siamo stanchi della tv in cui ti aspetti la litigata o dove viene indotta. Dopo la pandemia abbiamo bisogno di leggerezza e qualità e in Italia è pieno di talenti".