Casa a prima vista, Ida Di Filippo travolta: chi l'ha inondata di rose rosse

09 febbraio 2025 a

a

a

Cena romantica, extralusso, e tante rose rosse. Ida Di Filippo, la star di Casa a prima vista, ha festeggiato il suo compleanno a Milano, travolta dall'amore del suo fidanzato.

Su Instagram, l'agente immobiliare che si contende l'esigente piazza meneghina con Mariana D'Amico e Gianluca Biscottino Torre è famosa per condividere con follower e fan momenti di intimità, scanditi sempre da grande simpatia e auto-ironia. Per questo è diventata, forse, la beniamina del programma di RealTime, autentico "caso" della scorsa stagione nella difficilissima e contesa fascia dell'access prime time (quella, per intendersi, dove domina Stefano De Martino con Affari tuoi).

"Ce li hai sempre sporchi". Casa a prima vista, Ida Di Filippo rossa d'imbarazzo con Mariana | Video

Sorridente, in abito da sera nero sobrio ma elegante e con una punta di sensualità, la Di Filippo (campana ormai trapiantata in Lombardia) ha condiviso le foto della serata a due con un sentito messaggio su Instagram: "Un compleanno speciale, circondata da affetto, sorrisi e... tante rose! Grazie di cuore a tutti voi per gli auguri meravigliosi che mi avete inviato: leggere i vostri messaggi mi ha riempito il cuore di gioia! Un grazie speciale al mio @orteip90, che riesce sempre a sorprendermi con il suo amore (e con le rose più belle di sempre). E che dire della serata? Perfetta! Mi porto nel cuore tutto questo affetto... siete davvero speciali!". Per la cronaca, oltre al mazzo di rose rosse, Ida e il compagno hanno festeggiato nel ristorante di Cracco. Insomma, roba non proprio per tutti.

Casa a prima vista, "dove non te ne frega un ca***zo": Blasco Pulieri, lo sfogo che lascia interdetti | Guarda

E se Gianluca Torre è tra i primi a piazzare il cuoricino strategico, i fan si scatenano nei commenti: "Buon compleanno carissima, che la vita ti sorrida sempre. Un forte abbraccio", "Tu sei speciale per noi, Ida. Ti amiamo. Ancora un milione di auguri... e magari di case vendute nel 2025!", "Tanti auguri Ida,sei la mia preferita dopo Biscottino", "Per una persona speciale come te ,non doveva essere diversamente".