Jannik Sinner, la clamorosa profezia di Fiorello: quando con Djokovic sul palco di Sanremo...

10 febbraio 2025 a

Una profezia? Riguardando ora l'ospitata di Novak Djokovic a Sanremo nel lontano 2020 sembrerebbe proprio di sì. Salito sul palco della kermesse musicale assieme al conduttore e direttore artistico Amadeus, il tennista serbo è stato accolto dall'amico Fiorello. Qui il mattatore per eccellenza ha tirato fuori un nome, oggi sulla bocca di tutti, ma all'epoca appartenente a una giovanissima promessa: quello di Jannik Sinner.

Fiorello, chiacchierando con il giocatore che aveva appena vinto gli Australian Open, ha sottolineato i trascorsi italiani di Nole: da giovane ha giocato diversi tornei under 14 in Liguria e si allenava a Bordighera con Riccardo Piatti. Un'affermazione che ha permesso allo showman di raccontare che il giorno seguente lui stesso sarebbe andato a Bordighera da Piatti. Ma non solo: "Giocherò con Jannik (Sinner ndr.) una nuova promessa del tennis italiano, ti piace?". E la riposta di Djokovic è stata la seguente: "Mi piace, mi piace per te, come sparring partner per te".

Ai tempi la maggior parte dei telespettatori forse nemmeno conosceva il giovane altoatesino che in quel momento era numero 79 della classifica mondiale, aveva 18 anni, era entrato nella top 100 da qualche mese e solo nel novembre successivo avrebbe giocato e vinto la prima finale della sua carriera. Solo cinque anni dopo, però, Sinner è diventato il numero 1 del mondo.