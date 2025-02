Sanremo 2025, il messaggino di Elodie all'alba dal letto d'hotel: giornalisti in tilt

11 febbraio 2025 a

Ce la immaginiamo così, Elodie: in sottoveste, all'alba o quasi, sdraiata nel letto della sua camera d'hotel a Sanremo, prendere lo smartphone e registrare con voce tanto assonnata quanto suadente il suo "buongiorno" ai giornalisti inviati in riviera per seguire il Festival.

La situazione si fa all'improvviso incandescente quando sui telefonini dei colleghi cronisti, martedì mattina, a poche ore dal debutto all'Ariston, arriva un vocale Whatsapp dalla cantante romana, in gara con il brano Dimenticarsi alle 7, Vista l'ora, sembra tutto studiato a puntino.

"Buongiorno - recita l'audio -, ben sveglati, sono Elodie. Da oggi in poi, a quest'ora, ogni mattina vi manderò dei contenutini, dei buon giorno, insomma vi comunicherò qualcosa. Per il momento, buon Sanremo. Un abbraccio e un bacio". E poi lo schiocco delle labbra, inimitabile.

L'ex cantante di Amici di Maria De Filippi, ormai trasformatasi in superstar della musica italiana capace anche di generare dibattiti sociologici, sembra insomma già in forma-Festival. La nuova apparizione all'Ariston sarà anche il trampolino di lancio per un 2025 molto ambizioso, tra il nuovo album in uscita in primavera ("E’ a buon punto - rivela -, anzi, ho materiale per due o tre dischi") e soprattutto il tour con due tappe da far tremare le vene ai polsi come lo stadio San Siro a Milano l'8 giugno e il Maradona di Napoli quattro giorni dopo.