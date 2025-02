Sanremo 2025, la diretta. Carlo Conti col turbo: valanga di cantanti in pochi minuti

12 febbraio 2025 a

Ecco la seconda serata del Festival di Sanremo 2025, 75esima edizione della kermesse. E la prima del Carlo Conti-bis è stata un successo. Anzi, un clamoroso successo: gli ascolti volano al 65,3%, niente da invidiare ad Amadeus insomma. Anzi. Poi le polemiche sul video di Papa Francesco: qualcuno sosteneva che non fosse stato realizzato per la kermesse, ma riciclato. "Fantascienza", per Conti. Polemica subito archiviata. Dunque, sotto con la seconda serata: sul palco 4 nuove proposte e 15 big, la chiusura è prevista per l'1.12. Ad accompagnare Conti in co-conduzione, la top model Bianca Balti. Poi le risate con Nino Frassica e Cristiano Malgioglio. Segui la diretta della serata su www.liberoquotidiano.it

Ore 21.27 - Primo cantante in gara è Rocco Hunt, con "Mille volte ancora"

Ore 21.24 - Damiano incanta l'Ariston cantando Dalla

Un'interpretazione, quella di Damiano David, primo super-ospite della serata che porta all'Ariston Felicità di Lucio Dalla, lanciando ufficialmente la seconda serata del Festival di Sanremo. Dopo l'esibizione delle nuove proposte, il cantante - in elegante completo nero - ha cantato il brano del 1988 di Lucio Dalla. Sul palco sono arrivati anche l'attore Alessandro Borghi, accompagnato da un bambino.

Ore 21.09 - Vince Settembre su Maria Tomba

Ore 21.07 - Cattelan "contagiato" da turbo-Conti

Carlo Conti va a raffica, un cantante dopo l'altro. Parla Settembre dopo l'esibizione ma... fa irruzione Cattelan: "Stop al televoto! Non c'è più tempo!". Il virus della rapidità si fa strada

Ore 21.02 - Tocca a Settembre con Vertebre

L'Ariston apprezza.

Ore 21.01 - Tocca a Maria Tomba con Goodbye (Voglio Good Vibes)

Ore 20.59 - Carlo Conti col turbo

Come nella prima sera, Carlo Conti procede a razzo: subito la seconda sfida dei giovani e via al nuovo televoto

Ore 20.56 - Alex Wyse in finale, eliminate Vale LP & Lil Jolie.

Ore 20.55 - Conti: mai la violenza sulle donne

Il commento del direttore artistico sul brano portato da Vale LP e LIL Jolie, un manifesto contro la violenza di genere

Ore 20.47 - Cattelan sul palco: sfida tra nuove proposte

Arriva Cattelan e arrivano i giovani. Sul palco la sfida tra le nuove proposte: il primo è l’ex Amici Alex Wyse presenta Rockstar. Poi tocca a Vale LP e LIL Jolie.

Ore 20.45 - Carlo Conti accolto dal coro del pubblico: "Sei bellissimo". E lui: "Ci vedete bene? Troppo buoni"

Ore 20.42 - Inizia ufficialmente la seconda serata di Sanremo 2025: Carlo Conti ringrazia il pubblico

Ore 20.34 - Conti al Tg1: "Sempre coi piedi per terra"

"Sempre tranquillo, sempre con i piedi per terra. Pedaliamo con il sorriso. È andato tuto molto bene. Il pubblico ha apprezzato questa nostra prima serata". Lo ha detto il direttore artistico del Festival di Sanremo, Carlo Conti, in diretta al Tg1. Stasera ci saranno "Damiano con una bellissima sorpresa, un omaggio a Lucio Dalla, e poi il suo grande successo internazionale", ha concluso Conti.

Ore 20.28 - Giorgia-Brunori Sas, sì al referendum cittadinanza

Le attiviste del Referendum Cittadinanza hanno lanciato un appello via social alle artiste e agli artisti che in questi giorni si esibiranno sul palco del Festival di Sanremo: dire Sì all'Italia che riconosce tutte le sue figlie e tutti i suoi figli direttamente dall'Ariston. La cantante Giorgia e Brunori Sas - come mostrano due video - sono stati i primi a rispondere all'appello e, insieme alle attiviste di ActionAid Utibe Joseph e Kejsi Hodo, hanno cantato il celebre brano di Toto Cutugno L'Italiano, sposando l'appello. La politica incombe sulla kermesse.

Ore 19.11 - La scaletta della seconda serata

20.45 Entra Carlo Conti

20.47 Conti presenta Cattelan e i 4 finalisti di Sanremo Giovani

20.49 Alex Wyse vs Vale LP e LIL Jolie

20.55 Stop al televoto

20.59 Conti comunica il vincitore tra Alex Wyse e Vale LP e LIL Jolie

21.01 Maria Tomba vs Settembre

21.07 Stop al televoto

21.11 Conti comunica il vincitore fra Maria Tomba e Settembre

21.18 Damiano David con l’omaggio a Lucio Dalla

21.25 Inizia la gara dei Big

21.29 Rocco Hunt

21.34 Entra Bianca Balti

21.36 Elodie

21.42 Entra Cristiano Malgioglio

21.45 Lucio Corsi

21.51 Entra Nino Frassica

21.59 The Kolors

22.05 Serena Brancale

22.11 Il piccolo Alessandro Gervasi sul palco per la fiction ‘Champagne-Peppino Di Capri’

22.16 Fedez

22.24 Francesca Michielin

22.30 Momento Tim

22.37 Damiano David con ‘Born with a broken heart’

22.46 Sketch di Nino Frassica

22.49 Simone Cristicchi

23.01 BigMama dal Suzuki Stage

23.10 Marcella Bella

23.21 Bresh

23.34 Achille Lauro

23.40 Edoardo Leo, Pilar Fogliati e il cast di ‘Follemente’

23.49 Giorgia

23.56 Tg1

23.59 Sketch di Nino Frassica

00.04 Rkomi

00.10 Parentesi Olimpiadi Milano-Cortina con Carolina Kostner

00.16 Rose Villain

00.22 Sketch di Bianca Balti e Malgioglio

00.35 Willie Peyote

00.41 Sketch di Cristiano Malgioglio

00.52 Collegamento con il Dopofestival

00.54 Stop al televoto

00.55 Vittoria Puccini con Giacomo Giorgio e Carmine Recano presentano la fiction ‘Belcanto’

01.00 Collegamento con Radio 2

01.07 Classifica provvisoria (top 5)

01.12 Fine

01.15 Dopofestival