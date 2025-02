Sanremo 2025, Carlo Conti trionfa negli ascolti della seconda serata. E c'è chi rosica

13 febbraio 2025 a

Sono stati 11 milioni e 700mila gli spettatori medi che hanno assistito alla seconda serata del 75esimo Festival di Sanremo, condotto da Carlo Conti. Il dato si riferisce alla media total audience. Lo share medio è stato pari al 64.5%.

Un vero e proprio trionfo che arriva dopo quello della prima serata in cui Carlo Conti ha fatto registrare uno share del 65 per cento con quasi 13 milioni di telespettatori. Insomma l'era Amadeus a quanto pare è stata definitivamente archiviata.

A parlare sono i dati che fotografano un Festival più corto nella sua durata e più incisivo nello share e negli ascolti. Poco spazio ai monologhi e inutili fronzoli. Solo musica e spettacolo con qualche momento di riflessione, ma soprattutto con tributi ai grandi ella musica italiana come accaduto con lo show di Damiano David sulle note di Lucio Dalla o l'esibizione del piccolo protagonista della fiction Rai su Peppino Di Capri. Un Festival che ha saputo ritrovare la sua semplicità lontano dall'impegno politico che invece aveva caratterizzato proprio le cinque edizioni condotte da Amadeus. Adesso la Rai pensa già all'edizione 2026 e il posto di Carlo Conti appare più che blindato. Alla faccia dei rosiconi progressisti che speravano in un flop per osannare Ama...