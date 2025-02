L'Eredità, la gaffe clamorosa di Giacomo: "Ingroppato". Marco Liorni in imbarazzo totale

15 febbraio 2025 a

Gaffe clamorosa a L'Eredità. Ieri, venerdì 14 febbraio, è andata in onda una nuova puntata del game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni. Come sempre, il padrone di casa ha dato il bentornato ai concorrenti veterani della trasmissione e il benvenuto ai nuovi arrivati. Ma quando due di loro si sono trovati a sfidarsi per stabilire chi avrebbe passato il turno a eliminazione, uno strafalcione clamoroso ha sconvolto i telespettatori. Il protagonista di questa incredibile disavventura è stato Giacomo. L'uomo doveva completare una definizione specifica per sperare di battere la rivale Annalisa. E in quell'istante è caduto nel tranello degli autori del programma.

"Lo è un ingranaggio bloccato", questa la definizione oggetto della sfida. Le prime due lettera "In" potevano incastrarsi con una serie di termini, tutti più o meno pertinenti. Lui, però, ha optato per una risposta davvero imbarazzante: "Ingroppato". Risate in studio e Marco Liorni in evidente imbarazzo. Ovviamente, la soluzione corretta non era quella. La risposta giusta, invece, era "Inceppato".

Alla fine, è stata proprio Annalisa ad arrivare fino alla Ghigliottina, la manche finale de L'Eredità. Tuttavia, la concorrente ha fallito la possibilità di portarsi a casa l'intero montepremi. Alla Ghigliottina praticamente tutti tranne la concorrente indovinano la parola-chiave: "Tenere la guardia ALTA. La vecchia GUARDIA. Corpo di GUARDIA o GUARDIA del corpo. Turno di GUARDIA. Livello di GUARDIA", scrivono all'unanimità da casa. Ma Annalisa si perde in un bicchiere d'acqua.