L'Eredità, Annalisa vince 40mila euro. Rivolta e insulti a fine puntata: "Presa per il c***o, anche il mio cane"

15 febbraio 2025 a

"Evviva, ce l'ha fatta Annalisa". Marco Liorni esulta per la campionessa de L'Eredità, il quiz show del preserale di Rai 1. La signora, arrivata alla Ghigliottina per la seconda sera consecutiva si porta a casa 40mila euro, mica male. Azzecca infatti la parola-chiave che unisce i cinque indizi: "Pronto", "Occhio", "Rosso", "Buio", "Genovese". La risposta corretta è "Pesto". Sui social, però, quasi tutti i telespettatori hanno indovinato come lei e su X, commentando in tempo reale, si abbandonano a commenti feroci su lei, il rivale Maurizio e gli autori della trasmissione.

"Anche il mio cane avrebbe indovinato, solo che sta pisolando in questo momento", "Brava ma stasera era veramente facilissima, l'avrebbe indovinata chiunque", "Ghigliottina scandalosa. 40.000 euro regalati", "Beh dai stasera era citofonata, non poteva che essere quella", "Tra pesto oggi e guardia ieri era veramente un bottino facile. Da domani mi aspetto che la difficoltà torni a salire".

E ancora: "Proprio regalati oggi", "Più facile di così era impossibile", "Ci ricasco ogni volta: questo programma è una presa per il c***o. Meriterebbe l'estinzione!", "Questa pensa pure di essere un genio ad aver indovinato la parola di stasera", "Ma come fa ad essere pesto cioè questa è regalata stasera", "Prendi questo 'dono' di mamma Rai a spese nostre e vattene va".

Come detto, ce n'è anche per il povero sfidante, Maurizio. "Quell'altro ha perso all'ultimo secondo perdendo la ghigliottina più facile della storia", "A Maurizio gli rode il c***o", "Maurizio l'avrebbe sbagliata comunque", "Questa ghigliottina l'avrebbe vinta pure il babbazzo, o forse no", "Cosa si starà pestando Maurizio?".