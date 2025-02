Sanremo 2025, Alessia Marcuzzi nel pallone: "Io e lui...", la confessione piccante su Tormento

16 febbraio 2025 a

Una rosa bianca e Alessia Marcuzzi va nel pallone. Sono una manciata di secondi, lunghissimi e imbarazzanti per la 52enne co-conduttrice romana, che ha affiancato Carlo Conti all'Ariston, per la finalissima del Festival di Sanremo.

Siamo ben oltre la mezzanotte, la gara sta volgendo al termine. Sul palco tocca alla all-star rap Shablo feat. Guè, Joshua e Tormento. A questo punto la Marcuzzi fa una rivelazione a Conti e al pubblico in sala e a casa: "Ho avuto una crush (una cotta, ndr) per lui, ma lui non lo ha mai saputo".



Lui è Tormento, l'ex leader dei Sottotono, nomi storici dell'hip hop italiano tra anni Novanta e Duemila. Tutto era nato al Festivalbar condotto proprio dalla Marcuzzi. Evidentemente, però, Tormento qualcosa aveva intuito o ne è venuto a conoscenza in un secondo momento, perché si presenta sul palco con una rosa bianca che dona subito ad Alessia.

Lei la prende e va in tilt: parla alla rosa anziché al microfono, si imbarazza, "ora mi guardate tutti", diventa paonazza, sbaglia pure l'annuncio. Si ride di gusto, con Conti e Tormento e soci cge continuano a punzecchiarla.