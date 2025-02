Sanremo 2025, Giorgia riceve il premio "minore" ed è caos: il pubblico urla, lei piange

16 febbraio 2025 a

Prima la rivolta dell'Ariston, poi la rivincita con una standing ovation quasi rabbiosa. Il pubblico del Festival di Sanremo reagisce malissimo alla bocciatura di Giorgia, esclusa dai primi 5 dal mix di televoto, sala stampa e radio. Ma quando la cantante romana, favoritissima della vigilia alla vittoria finale con la sua La cura per me, si aggiudica un premio "minore", quello di Tim, il teatro si scatena in applausi a scena aperta e cori.

Quando Carlo Conti, Alessandro Cattelan e Alessia Marcuzzi, sinceramente sconvolti, comunicano la posizione finale della cantante, sesta, appena fuori dalla top 5, va in scena un momento quasi drammatico tra buu e fischi. E Carlo Conti che dice: "Li lascio gridare Giorgia, Giorgia".

Poi però proprio Giorgia riceve da Pietro Labriola, Amministratore Delegato di Tim, il Premio Tim assegnato all'artista di questo Festival più amato su app My Tim e su siti e canali social ufficiali Tim. Commossa, si porta le mani sul volto a coprire le lacrime, e quando dalla platea tutta in piedi ad applaudire si leva l'urlo "hai vinto, hai vinto!" si lascia andare a una risata liberatoria e contagiosa. "E' la vera vittoria", le dice Conti. "Dopo tutti questi anni - dice Giorgia - ha valore inestimabile. Non so se lo merito ma vi ringrazio con tutto il mio cuore", conclude piangendo.