Sanremo 2025, il momento più visto del Festival non è l'annuncio del vincitore: alle 22.06 sul palco...

Un botto senza precedenti. L’ultima serata del Festival ha registrato 13.427.000 spettatori e il 73,1% di share. Sono stati 13 milioni 427 mila, con uno share del 73.1 per cento, i telespettatori che - secondo la Total Audience rilasciata da Auditel - hanno visto la serata finale del 75 Festival della Canzone italiana. La prima parte, dalle 21.22 alle 23.30, è stata seguita da 16 milioni di persone con il 69& di share.

La seconda, dalle 23.36 all’1.59, da 11 milioni 100 mila spettatori, pari al 79.2 per cento. Sanremo Start, dalle 20.44 alle 21.16, ha avuto un ascolto di 14 milioni 100 mila con uno share del 60.7 per cento. Il picco di ascolto alle 22.09 con 16 milioni 700 mila, in quel momento sul palco c'era Alberto Angela, un'icona della tv di Stato, che si apprestava a presentare Francesco Gabbani. Il picco di share all’1.56 con l’87.3 per cento.

La media di share delle cinque serata di Sanremo 2025 è del 67,1% sulla total audience. L’anno scorso era stata del 66,2%, sempre calcolata sulla total audience. In termini di spettatori, la media delle 5 serata è stata di 12,5 milioni di telespettatori. In termini di telespettatori è l’edizione più vista dal 2000 ad oggi. In termini di share il risultato più alto di sempre", commenta su X Giancarlo Leone, ex direttore di Rai1 e quest’anno tra gli autori del festival.