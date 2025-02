Domenica In, Giorgia sull'assenza di donne nei primi 5: ""Il problema c'è"

16 febbraio 2025 a

Anche Giorgia tra i tanti ospiti di Domenica In, nello speciale post-Sanremo. La cantante non ha trionfato alla kermesse, scatenando numerose reazioni. Lei stessa, incalzata da Mara Venier, ha commentato la sua esclusione dai top 5 durante la finale. "Sentire quell'abbraccio (dal pubblico, ndr) è stata un'emozione, va al di là di tutto. Il pubblico mi ha dato tutto ieri". Come lei anche le altre donne sono state escluse dalla classifica.

Un dettaglio che a suo dire mostra come "cè una mentalità inconscia quando bisogna trattare un genere o l'altro". Per la cantante "noi siamo tanto unite, abbiamo capito che quando va bene qualcosa a una, è un bene per tutte. Il successo di una è il successo di un'altra, mette in moto dinamiche importanti. C'è tanta serietà e onestà rispetto al nostro lavoro. C'è un senso di solidarietà. Deve passare di più questo messaggio che non è tanto chiaro. Arriveremo ad un punto in cui non si deve più notare se c'è o non c'è una donna. Se dobbiamo sottolinearlo, il problema c'è. La normalità sarà non stupirsi più. Bisogna lavorare sulla mentalità dei piccoli".

Quest'esperienza a Sanremo è stata ben diversa dalle altre partecipazioni. Il motivo? "Stavolta sono arrivata con un bagaglio di ansia e paura, vado via con bagaglio di gioia. Io mi aspetto sempre il meteorite, mi porto indietro una bella Giorgia. Ho fatto bene a rimboccarmi le maniche e rimettermi sotto come avessi 20 anni. Sembra banale, ma i momenti difficili sono quelli che ti insegnano di più".