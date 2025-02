L'Eredità, "come hanno favorito Giovanni": tam tam impazzito a Ghigliottina finita

21 febbraio 2025 a

a

a

Venerdì 21 febbraio è andata in onda una nuova puntata de L'Eredità, il game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni. "Buonasera Italia, buon venerdì a tutti" ha esclamato il padrone di casa a inizio trasmissione. Salvo poi dare il bentornato ad Alessandro, il nuovo campione del gioco. Con lui hanno giocato come concorrenti Federica da Bari - che è una debuttante -, Giovanni - che è ieri è arrivato ai 100 secondi -, Elisa da Venezia, Daniele da Padova - alla quinta sera -, Paolo da Modena- anche lui debuttante - e Maria Teresa da Isernia.

Ma l'unico concorrente che è riuscito ad arrivare fino alla Ghigliottina è stato Giovanni. Per portarsi a casa il montepremi di 25mila euro doveva trovare una parola che quadrasse con "Combattere", "Blocco", "Fiscale", "Simpatico", "Allarme". Dopo un po' di riflessione - e una certa soddisfazione - Giovanni ha ammesso di avere avuto un colpo di genio. Il concorrente ha scritto sul cartoncino "Sistema". E non aveva torto. Giovanni si è portato a casa l'intero montepremi.

Il Volo, c'è il cantante a L'Eredità: cosa spunta dopo i titoli di coda

Spulciando sui social, si può notare come la parola della Ghigliottina di questa sera fosse davvero scontata. In tanti, tantissimi - come Paolo, Oriana e Lavinia - avevano scritto su X il termine sistema. E c'è anche qualcuno che pensa che Giovanni sia stato aiutato. "Troppo semplice, lo hanno favorito".