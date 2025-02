L'eredità, "all'altezza del c***o": Chiara, si scatena il caos dopo i titoli di coda

28 febbraio 2025 a

a

a

Ultima puntata di febbraio a L'eredità, il quiz show del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni, ma senza lieto fine. Alla Ghigliottina arriva Chiara, concorrente che conquista tutti a casa per la sua preparazione e la bellezza "d'altri tempi", con i suoi lineamenti preraffaeliti. Il bottino iniziale è di 200mila euro, quello finale di 25mila, a conferma che indizio dopo indizio la campionessa non ha le idee chiarissime.

Le cinque parole sono "Piccolo", "Volante", "Innamorato", "Sale" e "Mercato". Qualcuno prova con "Uomo" ("Ma non riesco a collegare 'sale'...", si lamenta un telespettatore intuendo il passo falso), altri con "Disco", chi ancora con "Principe". Ma la stragrande maggioranza dei telespettatori che commentano la puntata su X vanno a botta sicura: "Pesce". E a differenza di Chiara, ci azzeccano.

"Mai saputo". L'Eredità, la ghigliottina finisce male: bufera dopo la puntata | Guarda

"Giovedì gnocchi. Venerdì pesce. Sabato trippa. Martedì lasagna", scrive un utente. "Il pesce volante è il pesce padulo, quello che vola all'altezza del _ulo", azzarda un altro.

"Sì ma ragazzi, ci vuole fantasia eh": L'Eredità, la sconcertante parola che affonda Alessandro

"Dico anch'io PESCE, mi sembra piuttosto facile", "Io non ci becco mai, ma stasera è PESCE", "È un peccato quando c'è una parola così facile che decine di persone su X la prendono e il/la concorrente no", "Indovinato alla terza parola come mi pare di vedere sia successo a mezzo Twitter. Stasera i soldi glieli volevano proprio dare ma lei non li vuole", "Facile oggi, dai Chiara dagli occhioni blu", "Ok, con mercato: pesce, pensavo volessero omaggiare Masini ma nada".