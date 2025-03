Eleonora Giorgi, "la piccola Nina": lo straziante video pubblicato dopo la scomparsa

08 marzo 2025 a

Se n'è andata lunedì scorso, Eleonora Giorgi, proprio all'inizio della settimana che avrebbe portato all'8 marzo, la Festa della donna. Una ricorrenza che l'attrice romana, scomparsa a soli 71 anni per un tumore al pancreas, avrebbe celebrato con il suo stesso esempio di coraggio, speranza, forza d'animo e altruismo.

Negli ultimi 15 mesi, infatti, pur alle prese con una malattia feroce, terribile, che fin da subito le ha lasciato poche possibilità di vita, ha sempre lottato per lanciare messaggi di ottimismo. "Lo ha fatto per gli altri, fin da subito", hanno confermato commossi i figli Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro nel giorno del funerale, con la Chiesa degli Artisti e piazza del Popolo a Roma gremiti di colleghi, amici, fan e semplici cittadini, conquistati dalla sua storia

Proprio la moglie di Paolo, Clizia Incorvaia, sui social è stata sempre prodiga di pensieri e aneddoti sulla suocera, pieni di affetto e riconoscenza. E in occasione dell'8 marzo, ha voluto regalare alla Giorgi un pensiero emozionante e alcune foto, che le ritraggono insieme alla figlia maggiore della modella e influencer, nipotina "acquisita" di Eleonora.

"Oggi si celebra la forza delle donne e ricordo oggi e ogni giorno la forza che hai trasmesso a me e alla piccola Nina", scrive la Incorvaia, condividendo un commovente video delle tre che ballano felici. "Sarai sempre la nostra stella guida, silenziosa ma presente, in ogni passo che faremo".

"Quello che mi sento di dire è che io oggi non ho perso una suocera - aveva spiegato mercoledì l'ex moglie di Stefano Sarcina de Le Vibrazioni a La volta buona, su Rai 1 -, io ho perso la mia migliore amica, la mia confidente, complice, la mia compagna di avventure e mi dispiace di non essere riuscita a fare quel viaggio che ci eravamo promesse a New York io e lei".