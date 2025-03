L'Eredità, la puntata diventa un caso: "Ricorso al Tar", cosa spunta

10 marzo 2025 a

"Ricorso al Tar subito", grida qualcuno dopo la puntata de L'Eredità di lunedì 10 marzo. Qui, su Rai 1, a scatenare come sempre la polemica è la Ghigliottina. Ossia il gioco finale del programma condotto da Marco Liorni. "Non ci sarei mai arrivata con quel 'Chi è'", scrive qualcuno. E ancora: "Anche io ho pensato 'scena', ma con 'chi è'??", "Però quel chi è non mi convince...", "Dovevano mettere 'hi è di' perché la parola 'scena' sia corretta. Ricorso al TAR subito".

A giocare è stata Chiara. La concorrente si è sfidata al Triello con Alessio e Veronica. Nei 100 secondi, invece, si sono sfidati Chiara e Alessio. Ad avere la meglio, dunque, è stata la prima. La giovane è partita con un montepremi di 200.000 euro. Le coppie e, quindi, i 5 indizi* per la parola nascosta del gioco finale? Tutta – Colpa (sbagliata) Pace – Amore (indovinata) Uscire – Tradire (sbagliata) Fisica – Politica (sbagliata) Chi è – Cos’è (sbagliata).

A questo punto il bottino si è dimezzato ben quattro volte, fino a raggiungere la cifra di 12.500 euro. Chiara ha dato quella che pensava essere la parola corretta (per lei 'strategia') ma quella esatta era "Scena". Niente vittoria.