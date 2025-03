Chiara Ferragni, la foto con Jovanotti? Ma... il dettaglio (nascosto) che scatena il gossip

12 marzo 2025 a

a

a

Jovanotti incassa l'ennesimo sold out. Al forum Assago di Milano, appare anche Chiara Ferragni. L'influncer, reduce dalla burrascosa separazione da Fedez, non era sola. Con lei il nuovo compagno, Giovanni Tronchetti Provera. Stando a quanto riportato da Vanity Fair, la coppia ha trascorso una serata di svago nel segno della buona musica.

A testimonianza, le foto e i video pubblicati da Ferragni sul suo profilo Instagram. Eppure i tanti seguaci hanno notato un dettaglio: in nessuno di queste compare mai il compagno, che continua a non apparire sui social dell'imprenditrice digitale. Fonti vicine a Tronchetti Provera avevano raccontato di una famiglia non proprio favorevole alla relazione. Motivo per cui l'influencer preferirebbe evitare di far apparire il fidanzato.

"Visto che fine ha fatto chi appoggia Biden?": il "no" alla politica di Jovanotti, che lezione alla sinistra

Intanto Ferragni, dopo le ultime vicissitudini, è riuscita a "salvare" la società Fenice Srl, proprietaria dei suoi marchi. Come? Con l'approvazione di un aumento di capitale pari a 6,4 milioni di euro. La decisione, presa in assemblea, ha visto il sostegno dei soci Sisterhood Srl (32,5%), riconducibile alla stessa Ferragni, e Alchimia Spa (40%), legata all'ex presidente Paolo Barletta. Tuttavia, l'imprenditore Pasquale Morgese, titolare del 27,5% delle quote, ha votato contro la ricapitalizzazione e potrebbe impugnare il bilancio e le relative delibere assembleari.