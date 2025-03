Affari tuoi, Camilla travolta dagli insulti sui titoli di coda: "13 anni d'amore finiti così"

12 marzo 2025 a

"Volete andare alla Regione Fortunata?". "Io me ne voglio andare e basta...". Camilla, concorrente della Sardegna, gela Stefano De Martino e tutti gli spettatori di Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1. Quelli in studio e quelli a casa, che commentano in tempo reale la puntata di mercoledì sera su X.

La partita della bella sarda, accompagnata in studio dal compagno, era partita benissimo ma si è trasformata in fretta in un calvario, con tutti i rossi "bruciati". Alla fine, rischia di doversi portare a casa un piatto di seadas tradizionali (cotte male, anche loro "bruciate", secondo molti commentatori) e alla coppia non resta che provare il tutto per tutto alla Regione Fortunata. Ma nel frattempo gli appassionati hanno già dato sui social il loro verdetto inappellabile. Camilla bocciata.

"Tra Lei e la concorrente della Campania non saprei dire chi se la tira di più", scrive un utente riferendosi al siparietto a metà gara, quando la pacchista campana le urla un "Dai amooo", ricambiato, che sconvolge anche De Martino: "Un esaurimento contagioso".

In tanti avevano predetto il finale sfortunato: "Un classicone, quando le partite iniziano così finiscono al manicomio", "Chi ben comincia, male finisce", "Che sfiga! Ha bruciato otto pachi rossi!", "Partita iniziata benissimo finita nel baratro", "Come tutte le partite che iniziano bene... Finiscono male!!!", "Sentivo la puzza di regione fortunata sui sei blu di fila", "Stasera, cara Camilla vai al 100% alla regione fortunata", "Che sfiga sta ragazza".

Qualcuno addirittura prevede sventura a casa: "Ed ecco come si concluse una storia lunga 13 anni", "Stasera lei lo lascia qua a Roma". Altri, quasi, esultano: "Posso dire che sono contenta che le sono rimasti solo pacchi piccoli???? È insopportabile sta tipa stasera... Un’oca giuliva... le auguro le seadas", "Sta tipa mi dà vibes della Marcuzzi... oche entrambe...".