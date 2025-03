La Volta Buona, Mita De Medici sconvolge Caterina Balivo: "Con chi mi ha tradito Adriano Panatta"

13 marzo 2025 a

Momento di amarcord da Caterina Balivo. A La Volta Buona, il programma televisivo in onda su Rai 2, è stata ospite Mita Medici. L'attrice, nel corso della lunga intervista, ha parlato dei suoi grandi amori. Senza omettere però i dettagli più scabrosi. La cantante ha spiegato il vero motivo dietro la rottura con Franco Califano, E, soprattutto, con quale personaggio famoso Adriano Panatta la tradì. Una rivelazione che ha lasciato a bocca aperta la padrona di casa.

"Adriano Panatta mi ha tradito con la mia amica Loredana Berté. Ma io le voglio bene perché fa parte della mia vita. Io stavo con Adriano e siamo andati a Stromboli per la prima volta insieme in una nave. E sembrava una cosa di pirati. Io stavo incominciando a fare Ciao Rudy, dove c'era anche Loredana. Ogni tanto Adriano veniva. Poi ci fermiamo a Milano, ma io nel frattempo conosco un'altra persona. Non succede nulla, però c'è l'alchimia, qualcos'altro. E comincia a nascere questa cosa dove ci telefoniamo di notte con lunghe chiacchierate. Quando facevo lo spettacolo a Milano tutte le sere mi arrivavano queste rose rosse che mi mandava Adriano. Perché il nostro rapporto era in crisi".

E ancora: "A un certo punto andiamo a cena insieme anche con Loredana. Poi a un certo punto me ne sono andata perché ero stanca. Ma in albergo ho visto passare Adriano e Loredana a braccetto e si era capito che fosse successo qualcosa. A loro, però, prese un po' un colpo. Ad Adriano gli è dispiaciuto, però la vita ha i suoi tempi. Basta saperli cogliere".