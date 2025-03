The Voice Senior, Loredana Bertè sbotta: "Una mancanza di rispetto", chi spiana

14 marzo 2025 a

E' la regina di The Voice Senior, la giurata vip più imprevedibile e vulcanica dello show del venerdì sera di Rai 1. Loredana Bertè però sulla poltrona del programma condotto da Antonella Clerici non finge, non recita: vulcanica davanti alle telecamere tanto quanto nella vita quotidiana, ieri e oggi. Basta leggere l'intervista che la grande rocker ha rilasciato a Grazia.

"Sono nata ribelle. Da piccola, come protesta contro mia madre, mi feci tagliare i capelli corti da una bambina che abitava vicino a noi. Mi ricordo che ero seduta sul marciapiede... Ho capito molto presto l'importanza di essere libera, di essere me stessa e di percorrere la mia strada", sono le parole della sorella minore di Mia Martini. "L'ultima ribellione? Poco fa, quando ho detto no a una proposta nella quale non mi ritrovavo - aggiunge -. È fondamentale saper dire dei no, ma capisco che non sempre sia facile, soprattutto quando sei ancora giovane".

Dice di aver apprezzato il duetto di Elodie e Achille Lauro sulle note della sua Folle città, all'ultimo Festival di Sanremo: "Mi sono piaciuti moltissimo. Sono due artisti che stimo e due brave persone". Non ha amato il podio tutto maschile all'Ariston ("È un problema tutto italiano") né le parole di Mogol su Giorgia, lasciata fuori dai primi cinque a suo dire un po' troppo "antica" nel modo di cantare. "Sinceramente trovo che le abbia mancato di rispetto. Non credo che le sue parole fossero ironiche e lei ha cantato benissimo al Festival. È Giorgia".