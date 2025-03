Affari Tuoi, Stefano De Martino impazzisce e perde il contro: che cosa è successo in studio

16 marzo 2025 a

Affari Tuoi vola così tanto negli ascolti anche per merito di Stefano De Martino. Lo showman napoletano è il vero protagonista dello show in onda su Rai 1. Prima di tutti i concorrenti e di tutti i 19 pacchisti. Lui può far svoltare la serata con una battuta delle sue, un ballo e un gesto fuori dall'ordinario. Come per esempio è accaduto nella puntata di oggi, domenica 16 marzo.

La concorrente era Ilaria, una ragazza simpaticissima che fa l'insegnante di sostegno e ha giocato in rappresentanza della Regione Valle D'Aosta. Con lei, ad aiutarla nella scelta dei pacchi, il fidanzato Matteo. Lui si è presentato in studio in maniche corte. Qualche spettatore ha ipotizzato che fosse per via dei tatuaggi in bella mostra.

Bufera sul fidanzato di Ilaria, come si presenta in studio: De Martino a bocca aperta | Guarda

Pacco dopo pacco, Stefano De Martino ha cercato di aiutare in tutti i modi Ilaria e Matteo. "Una coppia bellissima", come li ha definiti il conduttore. Giudizio condiviso anche dai telespettatori. A un certo punto, De Martino ha provato il suo mantra per dare una mano ai concorrenti. Ma una volta sbirciato il contenuto del pacco numero 20 ha scaraventato a terra il coperchio del telefono che usa per chiamare il dottore. Un gesto di stizza, un raptus che ha fatto letteralmente impazzire il pubblico in studio.