Asia Argento "allatta" le scimmie in Malesia? Finisce in disgrazia | Video

17 marzo 2025 a

Asia Argento è rimasta coinvolta in una maxi-rissa che ha visto protagoniste un gruppo di scimmie. L'attrice romana si trovava in barca sul fiume del kilim geoforest Park in Malesia. E, sfidando tutti i segnali di pericolo, ha cominciato ad "allattare" i primati. Poi, però, la situazione le è sfuggita di mano. Gli animali hanno cominciato a salire con foga sull'imbarcazione, iniziando a consumare in autonomia le provviste d'acqua. Uno di loro si è anche azzuffato con un suo simile, forse perché geloso delle attenzioni ricevute da Asia Argento. Così l'attrice romana è stata costretta ad allontanarsi.

"Non fate le scimmie cattive", si sente esclamare da Asia Argento in un video postato sui social. Ma i primati non sembrano darle ascolto. L'attrice ha poi provato a gestire il momento di confusione per evitare il peggio. Poco dopo, la figlia d’arte ha pubblicato sui propri canali social il cartello di deterrenza che invita le persone a non intrattenersi con la scimmie, perché nessuno si prenderebbe “la responsabilità del ferimento e della morte”.

Curiosamente, le scimmie immortalate da Asia Argento nel suo video ricordano tantissimo quelle presenti nel film Jumanji. Anche nella pellicola, che vede protagonista l'attore Robin Williams, i primati attaccano con ferocia le persone che si avvicinano a loro.