Peppino Di Capri, la rivelazione: "Cosa mi ha rubato Silvio Berlusconi", colpo gobbo al matrimonio

17 marzo 2025 a

a

a

Tempo di confessioni per un mito della musica italiana, un mito che risponde al nome di Peppino Di Capri, all’anagrafe Giuseppe Faiella, il quale ha appena spento 85 candeline. 85 anni portati meravigliosamente. La sua è una carriera costellata di successi, che come detto hanno segnato la storia della musica italiana. Eppure, tra tutte le sue canzoni, ce n’è una che ha conquistato milioni di cuori: Champagne, il cui ritornello è una sorta di inno nazionale alternativo.

Il punto è che in un'intervista al Corriere della Sera, l'artista rivela che, inizialmente, quella canzone non voleva neppure tenerla nel suo repertorio: "All’inizio non la volevo nemmeno. Pensavo di darla a Modugno o Aznavour". Poi il successo fu planetario, una miniera d'oro in termini di diritti d'autore. E quando gli chiedano a quanto ammontino, i diritti d'autore, Di Capri risponde candidamente: "Sa che non lo so?". E però sa benissimo cosa si è comprato con i primi incassi: "Una Lamborghini rosso amaranto".

Nel corso dell'intervista si parla anche di Silvio Berlusconi: resta impresso nella memoria un famoso duetto tra Peppino e il Cavaliere. Avvenne, ricorda il cantante, "al matrimonio del figlio di un politico campano. Lo vidi vicino alla torta che cercava la posizione migliore per le foto. Poi mi si avvicinò e domandò: 'Lei conosce le mie canzoni?'. 'Come no, presidente'. Durante il concerto salì in pedana e mi rubò il microfono. Sapeva a memoria tutto il mio repertorio", ricorda Peppino Di Capri. Già, il solito ineffabile, incontenibile, inarginabile Silvio Berlusconi.

Dunque qualche riflessione sui tempi in cui era il re della vita mondana a Capri. "Quando ero sposato con Roberta: aveva le mani bucate, comprava mobili di antiquariato in ogni parte del mondo e amava giocare al Casinò. Per una festa fece venire la porchetta da Ariccia con un elicottero. Poi però si preoccupava del pane: 'Ne compriamo troppo, si spreca'". Ma la vera sorpresa sta nell'ultimissima domanda: ma lei, signor Peppino Di Capri, beve champagne? "Fa male alla voce, bagno appena le labbra...". Incredibile, ma vero.