L'Eredità, Sophia perde ancora? Attacco feroce a Liorni: "Un programma dominato dall'imbarazzo"

Martedì 18 marzo è andata in onda una nuova puntata de L'Eredità, il game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni. "Buonasera Italia, accendiamo i motori per questa nuova puntata de L'Eredità", ha esclamato il padrone di casa a inizio trasmissione. Poi ha dato il bentornata alla campionessa Sophia. Con lei giocano come concorrenti Mirko da Bisceglie, Martina da Grosseto, Chiara l'osteopata, Daniele da Cosenza, Francesca che fa l’insegnante e Gabriele da Massa Carrara. "Giochiamo", ha chiesto a gran voce Liorni. "Giochiamo!", ha replicato il pubblico in studio.

L'unica concorrente che è riuscita ad arrivare fino alla Ghigliottina - la manche finale - è stata ancora una volta Sophia. Per portarsi a casa la bellezza di 25mila euro - il montepremi - doveva trovare una parola che quadrasse con "Piano", "Sbagliato", "Parigi", "Frigorifero" e "Latino". Dopo qualche istante di riflessione, la concorrente ha preso il suo cartoncino e ci ha scritto: "Reparto". Ma non era la soluzione esatta. La risposta corretta era: "Americano".

Intanto sui social, è partita la bufera contro Marco Liorni. Un telespettatori lo ha infattiaccusato di aver trasformato L'Eredità in un programma orrendo. "Dobbiamo riconoscere a Liorni di aver trovato uno stile tutto suo e ben diverso da tutti i suoi predecessori nel condurre l’Eredità PECCATO CHE SIA UNO STILE ORRENDO UN PROGRAMMA DOMINATO DALL’IMBARAZZO LASCIA QUESTI CRISTIANI IN PACE MARCO", ha commentato su X Gaia.