Rose Villain, esplode la rabbia: "Ecco perché dicono che sono bella"

20 marzo 2025 a

a

a

Diciannovesima in classifica all'ultimo Festival di Sanremo, ma Rose Villain con Fuorilegge domina in classifica da settimana: il suo brano, infatti, è tra i più ascoltati e tra i più proposti in radio. E ora l'artista fa il punto in una intervista a Chi, in cui subito, sin dalle premesse si toglie più di un sassolino dalla scarpa parlando proprio di quel brano: "Sa quante persone dopo aver ascoltato un mio brano mi hanno detto che non valeva niente, che non andava bene? È chiaro che le persone sono intimidite dalle donne ambiziose. Ma quei no mi sono serviti per fare sempre meglio, quindi viva le porte in faccia, così poi la soddisfazione è ancora più forte", rimarca Rose Villain.

"So esattamente che cosa voglio", aggiunge parlando del suo percorso artistico. Un percorso, ovviamente, durante il quale deve anche fare i conti con le critiche, magari ingiuste, oppure durissime. "Mi ha fatto male leggere: Rose Villain è a Sanremo solo perché è bella. Io sono una brava artista, punto, poi il fatto che sia anche carina è soltanto un plus, che non deve essere usato per sminuire le mie doti artistiche. Sicuramente i social hanno settato degli standard di bellezza e di vita irrealistici", si è sfogata la cantante.

Ecco la verità dopo Sanremo: clamoroso, chi sta precipitando in classifica

Non solo musica. La cantante si è sbottonata anche sulle sue passioni più personali: "Ho un lato dark, da sempre, lo ammetto", ha chiosato parlando della sua passione per la criminologia. "I miei film preferiti sono tutti thriller psicologici, trovo interessante tutta la psicologia che c'è dietro. E poi ammetto che mi piacciono i cimiteri, qui a Milano il più conosciuto è il Monumentale, ma consiglio a tutti di visitare l'ossario di San Bernardino, nella chiesa di San Bernardino alle Ossa, è incredibile", ha concluso Rose Villain mettendo in mostra uno dei suoi lati meno conosciuti.