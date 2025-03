L'Eredità, scommettono sulla soluzione della Ghigliottina? Finisce malissimo, cosa è successo

20 marzo 2025 a

Ieri, mercoledì 19 marzo, è andata in onda una nuova puntata de L'Eredità, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. E la concorrente Nadia si è trovata al centro di una vera e propria bifera mediatica dopo aver sbagliato clamorosamente una risposta su Marcell Jacobs. Quando il padrone di casa le ha chiesto: "Marcell velocista italiano", la risposta naturalmente era "Jacobs". Ma lei è scivolata.

Su X i telespettatori si sono scatenati. "Marcell Jacobi il figlio dell'attore Derek Jacobi?", "Jacob acca", "L'unico italiano ad aver vinto l'oro dei 100 metri all'olimpiade e non lo conosce boh...dove vive sta gente? Su marte?", "Jacob acca", "Non si può sentire Nadia che non conosce Jacobs", "Non ci credo, Jacobi". E ancora: "Ma in che mondo vive Nadia? Jacobf". Anche gli altri concorrenti sono rimasti stupiti dai continui tentativi di Nadia di trovare una risposta al quesito su Jacobs. In ogni caso la donna non è la prima a scivolare sugli sportivi. Spesso la trasmissione vede concorrenti sbagliare nomi e cognomi, ma anche date.

Intanto una telespettatrice ha condiviso du X un aneddoto proprio sull'Eredità. "Mentre stavamo guardando l'eredità papà mi ha detto 'se indovini la parola finale ti do 2 euro' ebbene che dire non sono affatto sorpresa della cosa era risaputo infatti eccomi qua a mani vuote perché ovviamente nn ho indovinato persa l'occasione di pagarmi il ginseg al bar vabbe".