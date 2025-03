Amadeus e Giovanna Civitillo, al parco finisce male: come li sorprendono i paparazzi

20 marzo 2025 a

Amadeus e la moglie Giovanna Civitillo hanno litigato. E fin qui nulla di nuovo. Capita sovente che coppie innamorate affrontino alcuni momenti di discussione. Ma il confronto tra i due non sarebbe avvenuto all'interno delle mura domestiche. Ma in pubblico, in un parco di Milano davanti a ignari passanti e jogger mattinieri. Non è accaduto niente di clamoroso, per carità. Ma le immagini diffuse dalla rivista Oggi mostrano un clima piuttosto teso tra il conduttore e la compagna a cui non eravamo abituati.

Solamente una settimana fa, la coppia si era mostrata felice al concerto di Jovanotti. Tra l'altro lo stesso evento a cui hanno assistito Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera. Giovanna Civitillo ha condiviso sulla sua pagina Instagram diverse foto e un video della serata e persino un selfie scattato con Jovanotti dopo lo show. All'indomani della serata, però, Amadeus e la compagna avrebbero avuto un'accesa discussione.

"Il conduttore della Nove deve affrontare la moglie, solitamente dolce e sorridente, questa volta in versione furiosa", ha scritto il settimanale Oggi nel descrivere la lite tra Amadeus e la moglie. La discussione si è consumata nel lussuoso parchetto milanese CityLife, dove la coppia vive da anni. Civitillo gesticola e parla animatamente con il viso scuro. Difficile capire, però, quali siano stati i motivi scatenanti della discussione. Subito dopo l'uscita delle foto, lo stesso conduttore ha pubblicato su Instagram una foto che lo ritrae con la moglie mentre si esibiscono in un bacio appassionato.