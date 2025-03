Affari Tuoi, Mariagrazia travolta dagli insulti a fine puntata: "Fuori di testa"

Una serata indimenticabile quella del 25 marzo per Mariagrazia di Sorso, protagonista fortunata di Affari Tuoi La concorrente sarda, operatrice sanitaria di professione, ha portato a casa un premio di 40 mila euro, decidendo di accettare l’offerta proposta dal dottore anziché rischiare di scoprire il contenuto del suo pacco. Tra lacrime di gioia e sorrisi radianti, Mariagrazia ha vissuto un momento di grande emozione, condividendo la felicità con il pubblico e con suo padre, che l’ha accompagnata in questa avventura televisiva.

Il programma, che tutte le sere intrattiene gli italiani, ha visto ancora una volta la Sardegna sotto i riflettori. La vera protagonista della serata, però, è stata la fortuna, quell’elemento imprevedibile che guida il destino dei concorrenti. La casualità dei numeri, abbinati alle regioni d’Italia, tiene i partecipanti e gli spettatori con il fiato sospeso fino all’ultimo istante. Mariagrazia, tuttavia, non si è lasciata sopraffare dalla curiosità di scoprire cosa nascondesse il suo pacco: ha scelto la certezza di una cifra importante, rinunciando alla possibilità di puntare al premio massimo di 300 mila euro, che è rimasto in gioco fino alla fine. Ma c'è anche chi ha contestato la scelta di Mariagrazia. Su X infatti qualcuno si è scagliato contro la concorrente: "Ecco...lo dicevo io che non aveva i 300.000...e la cosa assurda è che invece lei pensava di averli e nonostante questo ha accettato i 40.000...niente...è palesemente fuori di testa...", tuona un utente. E ancora: "Se sei sicura di avere i 300.000 perchè cavolo hai accettato i 40.000????questa è completamente fusa..". Altra polemica, come ogni sera.