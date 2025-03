Gene Hackman, l'ultimo sfregio dei figli: nessuno reclama il corpo

Ancora in obitorio i corpi di Gene Hackman e di sua moglie Betsy Arakawa, l'attore premio Oscar e la pianista, 95 e 63 anni, trovati morti nella loro casa di Santa Fe, New Mexico, in un avanzato stato di decomposizione lo scorso 26 febbraio. L'ufficio del medico legale, dunque, ha fatto sapere che i loro cadaveri "non sono ancora stati reclamati" dalla famiglia. Un'informazione che riporta al centro del dibattito il presunto rapporto complicato dell'attore con i suoi tre figli, Christopher di 65 anni, Elizabeth di 63 e Leslie di 58, avuti dalla prima moglie, Faye Maltese.

La scelta di non reclamare i corpi potrebbe essere legata ai dubbi delle figlie di Gene, convinte che l'ufficio dello sceriffo stia nascondendo qualcosa su quanto avvenuto davvero nel ranch del padre. "Sembra che qualcuno stia cercando di nascondere qualcosa e le figlie di Gene non si daranno pace", ha rivelato una fonte vicina alla famiglia di Hackman. Secondo quanto riportato da Marca, le figlie di Gene, Elizabeth e Leslie Hackman, avrebbero addirittura assunto un investigatore privato per indagare su quello che sospettano possa essere un omicidio. Per le autorità di Santa Fe, invece, i coniugi sono morti per cause naturali: prima la Arakawa per la sindrome polmonare da hantavirus, una rara malattia legata all'esposizione ai roditori, e poi il marito per insufficienza cardiaca associata al morbo di Alzheimer.