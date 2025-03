Affari Tuoi, volano insulti dopo la vittoria di Alessio: "Tiè manco quelli..."

Alessio, impiegato veneto nel settore della moda e musicista, è il protagonista della puntata di Affari Tuoi del 28 marzo 2025, condotta da Stefano De Martino su Rai 1. Accompagnato dalla fidanzata Elena, con cui sta da dieci anni, Alessio sceglie il pacco numero 5 e affronta il Dottore (Pasquale Romano). Soprannominato "Mago Casanova" per la somiglianza con l’ex inviato di "Striscia la Notizia", il concorrente ispira frecciatine di De Martino al programma rivale. La specialità del giorno, portata da Thanat, è il tiramisù.

La partita inizia male: Alessio ed Elena perdono subito i 300mila euro, seguiti da altre cifre alte come 100mila e 200mila euro. Dopo un’offerta di 26mila euro rifiutata, cambiano il pacco 5 (legato alla sorella di Alessio) con il 3, scoprendo che il primo conteneva il tiramisù. La fortuna gira con l’eliminazione di pacchi minori, ma le cifre alte continuano a svanire. Alla fine, con 10mila e 20mila euro in gioco, Alessio rifiuta un’offerta di 10mila e, dopo un ultimo cambio al pacco 4, vince 20mila euro. De Martino celebra: “Il Mago Casanova trasforma un tiramisù in 20mila euro!”.

Sui social, le reazioni sono contrastanti: “Il Dottore non voleva dargli nulla, tiè”, “20mila euro grazie alle sue strategie”, ma anche critiche come “Si fidano del Dottore, ma è uno stratega, non un amico” e “Stefano vorrebbe menarlo, e noi con lui”. Alcuni ironizzano: “Ma gioca lei o lui?”. La puntata divide il pubblico tra chi applaude la vittoria e chi contesta le scelte.