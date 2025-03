L'Eredità, " una presa per il cul*** a Gabriele": telespettatori in rivolta contro la Ghigliottina

Oggi, sabato 29 marzo, è andata in onda una nuova puntata de L'Eredità, il game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni. "Buonasera Italia, buon sabato e benvenuti a L'Eredità", ha esclamato a inizio trasmissione il padrone di casa. Poi ha dato il bentornata alla nuova campionessa del gioco Ida. "Sono ancora sconvolta da ieri", ha replicato. Con lei giocano come concorrenti Stefano da Monza, Alice da Padova, Daniele da Torino, Sabina da Palermo, Gabriele e Alessandro da Alessandria. "Giochiamo?", ha chiesto il conduttore. "Giochiamo!", la risposta a gran voce del pubblico in studio.

L'unico concorrente che è riuscito ad arrivare fino alla Ghigliottina è stato Gabriele. Per portarsi a casa la bellezza di 87500 euro - il montepremi finale - doveva trovare una parola che quadrasse con "Quattro", "Tre", "Zero", Felicità", "Colore". Dopo qualche minuto di attenta riflessione, il nuovo campione de L'Eredità ha scritto sul suo cartoncino: "Nota". Ma non era la risposta esatta. La soluzione corretta era: "Soldi".