Affari Tuoi, "se cerchi moglie io sono disponibile": la proposta indecente a Nicolò

Il concorrente, invece, è il rappresentante della Regione Liguria. Si chiama Nicolò ed è in cerca di una moglie. "Giusto?", gli ha domandato il conduttore napoletano. " Non l'ho ancora trovata ", ha risposto lui. Lui fa il grafico e stampa le tute dei piloti. E ha deciso di giocare ad Affari tuoi insieme alla mamma Luisa. Lei è una pensionata, ma prima è stata una dentista. Ha quattro figli e Nicolò è il più piccolo. Insieme hanno giocato col pacco numero 12.

Sabato 29 marzo è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi , il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino . Prima di presentare il concorrente della serata, il padrone di casa ha dato il benvenuto al nuovo pacchista in rappresentanza della Regione Veneto. Si chiama Riccardo, viene da Padova, fa il consulente immobiliare e si è presentato in studio vestito con un doppio petto molto elegante.

Nicolò non riesce a trovare moglie ma sui social tutte le telespettatrici di Affari tuoi impazziscono per lui. Numerosi i commenti in cui si chiede a qualcuno di fornire l'account Instagram del concorrente per poterlo seguire ed eventualmente contattare. "Nicolò - ha scritto Lana su X - se cerchi moglie io sono disponibile".