Domenica In, scoppia la bufera su D'Alessio: "Karaoke"

La puntata di Domenica In, andata in onda oggi domenica 30 marzo e condotta da Mara Venier su Rai 1, ha visto tra i suoi ospiti il cantante napoletano Gigi D’Alessio, protagonista di un segmento musicale e personale che ha aperto la trasmissione. D’Alessio si è esibito al pianoforte con alcuni dei suoi grandi successi, come Non dirgli mai e Quanti amori, oltre a presentare il nuovo singolo Cattiveria e gelosia. Durante l’intervista, ha condiviso aneddoti sulla sua carriera e sulla vita privata, offrendo al pubblico un momento di intrattenimento che ha spaziato tra nostalgia e novità. La sua partecipazione è stata annunciata come uno dei momenti clou della ventinovesima puntata della stagione 2024-2025, trasmessa in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma.

Tuttavia, la presenza di Gigi D’Alessio non ha mancato di scatenare reazioni sui social, dove molti utenti hanno espresso critiche piuttosto accese. Su piattaforme come X, numerosi commenti hanno definito la sua ospitata “scontata” e “ripetitiva”, con frasi come “Sempre gli stessi volti, basta con D’Alessio ogni anno!” o “Domenica In ormai è un karaoke per habitué”. Alcuni hanno ironizzato sulla scelta musicale, lamentando una mancanza di originalità nel proporre i soliti brani, mentre altri hanno accusato il programma di puntare su nomi sicuri anziché su ospiti più freschi o attuali. Le critiche si sono concentrate anche sul tono dell’intervista, giudicato da alcuni troppo accomodante, con un utente che ha scritto: “Sembra un promo infinito, zero domande scomode”. Nonostante ciò, una minoranza di fan ha difeso l’artista, apprezzandone l’autenticità e la capacità di emozionare.