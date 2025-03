Chiara Ferragni, fuga di massa: ecco chi la scarica

Come riporta Italia Oggi, l'unico uomo che ha teso una mano a Chiara Ferragni è stato Claudio Calabi , il manager di lunga data che ha preso in mano la crisi Ferragni diventando amministratore unico di Fenice nell’autunno scorso. Secondo lui, la grande perdita finanziaria di fenice "non è stata determinata da una crisi commerciale verificatasi nel 2023, ma è strettamente correlata alla sanzione amministrativa inflitta a carico della società da parte dell’Agcom, sul finire dell’esercizio, per l’importo di 400 mila euro per presunta pratica commerciale scorretta in relazione alla campagna vendita dei pandori realizzata con Balocco Spa, nonché alle conseguenti ricadute mediatiche negative sull’immagine e sul marchio Chiara Ferragni".

Il manager però non molla. Calabi ha fatto sapere che continuerà a dare battaglia a chi ha mollato Ferragni di punto in bianco pure avendo contratti che sarebbero stati a lungo ancora efficaci: "L’irrogazione della citata sanzione ha provocato una immediata e altrettanto mediatica (e discutibile) reazione di allontanamento da parte di uno dei principali licenziatari del marchio e, di seguito, quella di altri licenziatari. In breve tempo quasi tutti i contratti di licenza sono stati sospesi e/o risolti, ovvero sono state avviate articolate trattative tese alla rinegoziazione dei rapporti e/o alla loro chiusura consensuale. In alcuni casi le trattative sono state infruttuose e a oggi è pendente un contenzioso". Non cita i nomi delle aziende in questione. Ma quelle che avevano contratti in corso alla vigilia della crisi erano Safilo, Cartiere Pigna, L’Oreàl, Swinger, Nanan e altre ancora.