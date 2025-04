L'Eredità, "assurdo che resti fino a quando vuole": polemica feroce contro Gabriele

Oggi, sabato 12 aprile, è andata in onda una nuova puntata de L'Eredità, il game show di rai 1 condotto da Marco Liorni. "Buon sabato italia, buonasera a tutti e benvenuti all'Eredità", ha esclamato il padrone di casa a inizio puntata. Poi ha dato il bentornato al supercampione del gioco Gabriele. Con lui giocano come concorrenti Romina da Saluzzo, Davide da Genova, Chiara da Roma, Eduardo da Caserta, Giada da Brescia e Marco da Genova. "Giochiamo?", ha chiesto il conduttore. "Giochiamo!", ha risposto a gran voce il pubblico in studio.

Ma alla fine Gabriele si è dovuto inchinare alla partita perfetta di Marco. Il nuovo campione de L'Eredità, per portarsi a casa la bellezza di 50mila euro, doveva trovare una parola che quadrasse con "Rete", "Fiori", "Legato", "Sguardo" e "Generale". Dopo qualche secondo di attenta riflessione ha preso il suo cartoncino e ci ha scritto: "Primo". "Come quando mi sono innamorato di mia moglie: al primo sguardo", ha detto Marco durante la Ghigliottina. Ma non era la soluzione corretta. La risposta giusta era: "Acciaio".