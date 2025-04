L’Eredità, voci sul super campione: "Ha la faccia conosciuta"

Poi la partecipazione alla trasmissione: "Lo guardavo da quando facevo le scuole elementari poi, quando sono rientrato in Italia dal dottorato, continuavo a guardarlo a casa con i miei genitori e cercavamo di indovinare la Ghigliottina. Sullo schermo mandavano sempre il messaggio per le candidature e Marco Liorni diceva: ‘Candidatevi’. Io temporeggiavo, ero appena tornato dell’estero, mi dicevo: ‘Cosa faccio ora?’, c’era in ballo anche il trasferimento a Roma”. Alla fine la decisione è arrivata, per fortuna. Un debutto televisivo, anche se c’è chi dice che ha una faccia conosciuta.

"Anche Liorni me lo diceva. Assomiglierò a qualcuno. Alcuni dicono all’attore Paul Mescal", ha rivelato. In realtà la sua è una famiglia normalissima. Non a caso “la vincita mi dà un po’ più di tranquillità, non vengo da un ambiente ricchissimo, mi hanno educato al sacrificio, cerco di essere abbastanza equilibrato, non mi tiro giù e non mi esalto. Ma è una buona base per costruire qualcosa anche a livello di carriera".