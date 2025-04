Luciana Littizzetto, sparata contro Trump: "Come l'ossobuco"

Poteva sfuggire l'uscita decisamente "brusca" d i Donald Trump a Luciana Littizzetto , la comica più scurrile della tv italiana^ Ovviamente no, e così ecco la comica torinese spalla fissa di Fabio Fazio a Che tempo che fa , sul Canale Nove, indirizzare la sua tradizionale "letterina" della domenica sera direttamente all'eminentissimo c***o" del presidente americano in persona.

"La vita è così. C’è il giorno che ti tocca, anche se prima ti è sempre andata di c***o - è il sapido gioco di parole della torinese -. Per prima cosa spero che almeno tu non faccia pendant con la faccia color nespola del tuo proprietario: un c***o arancione di quelle dimensioni ricorda i catarifrangenti dei Tir e non sai mai che colore di mutande abbinarci. Ho anche il sospetto che tu non sia sodo come quello di Roberto Bolle, ma piuttosto abbia la consistenza del purè che accompagna l’ossobuco". Bagaglino? No, il salotto buono del progressismo catodico tricolore.