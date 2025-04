Chiara Ferragni, clamoroso: che affare tenta in Romania

Chiara Ferragni riparte dalla Romania. Dopo il pandoro gate, l'influencer sposta i suoi affari. Non a caso ha intrecciato nuove collaborazioni con brand stranieri e sta cercando di risollevare la sua reputazione all'estero. Sui social network l'influencer continua a perdere follower. Siti di analisi come Not Just Analytic, registrano uno scarso 2,19 per cento di engagement. Se a questo si aggiungono i conti in rosso delle aziende in Italia, si capisce il motivo per cui cerca di fare affari all'estero. Nelle settimane scorse la rivista Elle Romania l'ha scelta come cover story del numero di marzo e il backstage del servizio realizzato con il fotografo Nicholas Fols è diventato virale sui social network.

Intanto però, per evitare la messa in liquidazione, l'amministratore unico Claudio Calabi scelto dalla stessa Ferragni per risollevare le sorti della sua società Fenice, ha messo in atto un piano di austerity. "Costi ridotti a un milione di euro per il 2025 e garanzie formali sulla continuità aziendale, approvate dal revisore; aumento di capitale per coprire le perdite e tenere in piedi l'azienda per il prossimo anno e taglio del personale", riporta Panorama. Insomma, per l'ex moglie di Fedez la situazione non è delle più rosee.