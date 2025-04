L'Eredità, "chiusura di puntata": un caso unico alla Ghigliottina

Un caso più unico che raro alla Ghigliottina, il gioco finale de L'Eredità. Al quiz show del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni, si sa, le opzioni scelte dagli autori per la risposta corretta sono sempre sotto la lente d'ingrandimento dei telespettatori che ogni sera seguono e commentano sui social in tempo reale la puntata.

Giovedì sera, effettivamente, in tanti hanno notato come la risposta giusta fosse "intercambiabile" con l'opzione scelta da quasi tutti gli appassionati. Una coincidenza che ha scatenato i post su X. Perché "Chiusura", quella formalmente corretta, e "Apertura", quella indicata da molti come la soluzione, suonavano bene alla stessa maniera.

Il neo-campione Giovanni, da Pisa, si trova davanti alle cinque parole indizio: "Giornale", "Prezzo", "Gancio", "Traffico" e "Cerimonia". "Le cinque parole ci stanno perfettamente sia apertura che chiusura (e apertura non sarebbe in alcun modo forzata in nessuno dei collegamenti)", sottolinea un utente. La controprova arriva dagli abbinamenti proposti da un alto telespettatore: "APERTURA di un giornale (anche tg); Prezzo di APERTURA delle azioni in borsa; Gancio d'APERTURA; APERTURA al traffico (es. aereo); Cerimonia d'APERTURA".