Alvaro Vitali, la recidiva fatale: ecco come è morto

Alvaro Vitali, iconico attore e comico italiano noto per il personaggio di Pierino e per i ruoli nella commedia sexy all’italiana, è morto il 24 giugno 2025 a Roma, all’età di 75 anni. Nato il 3 febbraio 1950, era stato ricoverato due settimane prima per una broncopolmonite recidiva, ma aveva firmato per essere dimesso dall’ospedale. La broncopolmonite recidiva, un’infiammazione degli alveoli polmonari, bronchi e bronchioli causata da infezioni batteriche o virali, come pneumococco o virus influenzali, può ripresentarsi se non adeguatamente trattata, portando a gravi complicazioni.

Negli ultimi giorni, Vitali era tornato sotto i riflettori per uno scambio pubblico con l’ex moglie, Stefania Corona. In una lettera a DiPiù, l’attore aveva accusato la cantautrice di averlo lasciato per un altro uomo, dichiarandosi disposto a perdonarla. Lei aveva replicato definendolo opportunista, sottolineando il rifiuto dei figli di Vitali di riconoscerla come nonna.