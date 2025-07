Belen Rodriguez, flirt clamoroso? Con chi la beccano in spiaggia

Belen Rodriguez volta pagina e cambia amore. In vacanza in Sardegna, la showgirl è stata pizzicata insieme ad Andrea Foriglio , ex corteggiatore di Uomini e Donne. Il 31enne, già noto in tv, è stato immortalato mentre gioca con la figlia di lei, Luna Marì. Ma chi è Foriglio? Noto per essere stato corteggiatore (e non scelta) di Nicole Santinelli nel programma di Maria De Filippi, nel 2024 è finito al centro di un presunto flirt con Guendalina Canessa , ma la storia è naufragata in fretta.

Da sempre fiduciosa nell'amore, Belen ha più volte ricordato la storia dei suoi genitori: "Stanno assieme da 41 anni per quello insisto e persisto perché credo nell’amore io ci credo che anche quando sarò in sedia a rotelle col catetere ancora crederò nell’amore, eppure quest’anno è stato il più difficile della mia vita. Sono caduta in basso che più in basso non si poteva. È stato l’amore che mi ha fatto crollare. L’ultima volta non è neanche iniziata con Stefano Di Martino. Io ci sono sempre stata per tutti, non mi sono risparmiata".