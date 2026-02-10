Domenica In, Mara Venier e Rocio? L'sms e l'imbarazzo totale

Se n’è parlato per settimane, in un misto di frizzi, lazzi e veleni. Rocio per lungo tempo si è chiusa nel silenzio ma ora sembra aver trovato equilibrio. L’inizio del faccia a faccia strappa una risata. Zia Mara le chiede come sta, lei spiazza tutti: «Adesso bene, con temi sento fuori pericolo. Prima avevo la bocca secca, ho bevuto acqua e ora ho una pipì incredibile».

Rotto il ghiaccio, la padrona di casa la rassicura: «Ci sono tante cose che non ti chiederò, hai già raccontato tutto a Vanity Fair. L’hai fatto per proteggere le tue figlie». E mentre la Morales fa per rispondere, la Venier annuncia: «Mi è arrivato adesso un messaggio di Raoul Bova». Oplà. L’ex consorte trova il guizzo: «Non mi dire che anche tu sei un’altra della lista». Allusione maliziosa all’elenco delle donne con cui Bova era solito scambiarsi messaggi. «Scherzo, scherzo», glissa subito. Mara non fa una piega e rilancia: «Se avessi avuto vent’anni di meno... no, no, mi ha solo chiesto come sto».

Al futuro Rocio chiede «solo la serenità. E in questo momento l’ho acquistata e per me è davvero importante. Mi immagino con una famiglia». Nella sua vita sarebbe entrato all’improvviso Andrea Iannone, ex di Belen e di Elodie. Roba fresca. La co-conduttrice del Festival di Sanremo 2015, però non lo cita: «Al momento sono zitella, single. Io comunque dall’età di 23 anni fino ai 37 ho visto sempre lo stesso uomo. Solo lui. A 23 anni ho smesso di vedere altri uomini, ho conosciuto il padre delle mie figlie. A 37 mi ritrovo per la prima volta a dover flirtare e conoscere altri uomini. Sono inciampata, non so che messaggi mandare... Mi corteggiano? Molto. Ma ho anche bisogno di tempo, ho paura di soffrire».