di
domenica 4 gennaio 2026
Domenica In, Raoul Bova: "Voglia di affossare"

2' di lettura

"C'è voglia di affossare qualcun altro per sentire la propria identità". Raoul Bova, ospite di Mara Venier a Domenica In su Rai 1, ha parlato così del caso gossip che lo ha investito, suo malgrado, con la diffusione illegittima e senza consenso di messaggi audio inviati in passato a una modella. Poi ha aggiunto: "Non si pensa a crescere e a valorizzare il proprio futuro, si cerca di distruggere l'altro. E questo, a prescindere dalla mia vicenda, mi fa paura perché i social in questo senso diventano lo specchio di una società senza valori". E ancora: "Prima c'erano figure a cui ispirarsi, ora ci sono figure da distruggere. E questo mi fa male, a prescindere dalla mia vicenda. Dovremmo dare messaggi di amore e di rispetto, invece si dice sempre 'tu sei peggio di me'. Bisogna accettare l'altro e ascoltare".

"Avere una persona che ti dice “io ti posso rovinare” e si prende il potere dei tuoi errori, non si augura a nessuno - ha proseguito l'attore -. Ognuno deve avere la forza di ammettere i propri errori, perché tutti possono sbagliare. Ma nessuno ti può mettere contro i tuoi errori per farti fare ciò che vuole”.

Mara Venier, il dramma di Capodanno: "È finito così"

Mara Venier chiude il 2025 con un nuovo ricovero ospedaliero per un intervento all’occhio. La conduttrice di Domen...

Parlando dei suoi quattro figli, Bova ha ammesso: "Sono un papà geloso dal punto di vista della protezione; apprensivo ma credo nell’istinto di sopravvivenza… I figli vanno accompagnati nelle loro scelte, credo sia importante evitare gli errori e le strade pericolose ma le passioni vanno assecondate anche se portano su strade tortuose”.

Domenica In, Mara Venier sbotta con Teo Mammucari: "Ma che stai a dì?"

Momenti di (simpatico) imbarazzo tra Mara Venier e Teo Mammucari nell'ultimo appuntamento dell'anno con Domenica...
La conduttrice Mara Venier, il dramma di Capodanno: "È finito così"

Imbarazzi Domenica In, Mara Venier sbotta con Teo Mammucari: "Ma che stai a dì?"

Ambra Angiolini Domenica In, Ambra Angiolini spiazza tutti: "Ho un problema"

Redazione