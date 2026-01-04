Domenica In, Raoul Bova: "Voglia di affossare"

"C'è voglia di affossare qualcun altro per sentire la propria identità". Raoul Bova, ospite di Mara Venier a Domenica In su Rai 1, ha parlato così del caso gossip che lo ha investito, suo malgrado, con la diffusione illegittima e senza consenso di messaggi audio inviati in passato a una modella. Poi ha aggiunto: "Non si pensa a crescere e a valorizzare il proprio futuro, si cerca di distruggere l'altro. E questo, a prescindere dalla mia vicenda, mi fa paura perché i social in questo senso diventano lo specchio di una società senza valori". E ancora: "Prima c'erano figure a cui ispirarsi, ora ci sono figure da distruggere. E questo mi fa male, a prescindere dalla mia vicenda. Dovremmo dare messaggi di amore e di rispetto, invece si dice sempre 'tu sei peggio di me'. Bisogna accettare l'altro e ascoltare".

"Avere una persona che ti dice “io ti posso rovinare” e si prende il potere dei tuoi errori, non si augura a nessuno - ha proseguito l'attore -. Ognuno deve avere la forza di ammettere i propri errori, perché tutti possono sbagliare. Ma nessuno ti può mettere contro i tuoi errori per farti fare ciò che vuole”.