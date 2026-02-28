Sanremo 2026, la bordata di Arbore: "Quello che passa il convento"

Il Festival di Sanremo "non mi dispiace", spiega Renzo Arbore intervistato dal Secolo XIX. Come prodotto televisivo, però, perché secondo il mitico conduttore e musicista se si parla di note i problemi ci sono, e parecchi. "Devo dire la verità - premette Arbore parlando di questa edizione dell'Ariston -, non mi dispiace. Certo, i festival si fanno con quello che passa il convento". Cioè, lascia intendere, l'interprete della mitica e maliziosa Il Clarinetto, molto poco. Per questo il conduttore e direttore artistico va apprezzato: "Carlo Conti ha visto quello che offriva il mercato e lo ha preso... ha fatto un lavoro egregio" e "non ci si può lamentare che manchino per dire Renato Zero e Elodie".

"Ai Festival si va per annate" dice Arbore ribadendo una opinione già espressa da Conti, aggiungendo: "E in questo caso i comici. Che oggi, generalmente, non sono tutti di livello altissimo", rimpiangendo quando sul palco c'era il trio Solenghi-Lopez-Marchesini. E confessa di aver rifiutato la conduzione del Festival. Riguardo ai brani in gara, sostiene, "purtroppo molte canzoni non si ricorderanno. Ma questo succede tutto l'anno. E a me piace esattamente il contrario". Tra gi artisti in gara afferma che "Serena Brancale è un'artista con un gusto intelligente per il passato, una voce che rimarrà". E dice di apprezzare anche Ermal Meta. Secondo il cantante, autore e conduttore, la musica è un'altra questione: "Vorrei si studiasse di più in Italia per renderla davvero internazionale".

