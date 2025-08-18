Pippo Baudo, Giletti rivela: "Perché non volle venire in studio"

"Ricordo i nostri momenti insieme, seduti sui divani dei salotti negli alberghi con una camomilla dopo lo spettacolo, stanchi e felici a ridere come dei pazzi e a raccontarci tante storie. Io passavo ore a farti domande e ad ascoltarti affascinata. Tu sei stato il più grande narratore di storie straordinarie che io abbia mai conosciuto, le custodisco gelosamente nel mio cuore". Così sui social la conduttrice Michelle Hunziker ricorda Pippo Baudo , con il quale ha condotto il Festival di Sanremo 2007.

"Hai vissuto negli anni dei tuoi infiniti successi con i più grandi artisti del mondo - scrive ancora Hunziker - li hai ospitati e accuditi anche personalmente come solo tu sapevi fare. Prosegui il tuo viaggio Pippo, nella luce, qui hai lasciato tante persone che ti amano e che ti saranno sempre grate. Ti voglio tanto tanto tanto bene", conclude.E oltra a Michelle Hunziker, diversi volti noti dello spettacolo, della Rai e del giornalismo hanno voluto ricordare SuperPippo. E ha colpito in tanti quello di Massimo Giletti: "Non fu facile convincere Pippo a partecipare a "La tv fa 70", lui ormai non vedeva più e non voleva mancare di rispetto al pubblico venendo in studio senza potersi alzare in piedi, col rischio di essere scambiato per arrogante, così decidemmo di fare dei collegamenti da casa, mandai Giorgia a fargli una sorpresa e li dimostrò ancora una volta tutta la sua grandezza. Pippo era di un altro pianeta". Nulla da aggiungere.