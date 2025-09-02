Libero logo
martedì 2 settembre 2025
Casa a prima vista, un terremoto: addio di Nadia Mayer, "lascio tutto"

Nadia Mayer cambia vita: la nota agente immobiliare del programma tv Casa a prima vista, in onda su Real Time, ha fatto sapere ai suoi fan che non si occuperà più di vendita di case né fuori né dentro lo schermo. In un video pubblicato sui social ha parlato di una scelta "molto sofferta" ma necessaria per esplorare nuovi progetti. "Lascio tutto!! - ha detto -. Non è facile, lo so, ma ho bisogno di nuove idee e nuovi progetti". Rivolgendosi direttamente ai suoi seguaci, poi, ha aggiunto: "Sono qui oggi a confessarmi con voi, ho preso una decisione molto sofferta perché non è stato facile. Ho deciso di lasciare il mondo dell’immobiliare perché ho in mente un nuovo progetto, voglio sperimentare nuove cose".

La Mayer, insieme ai colleghi Corrado Sassu e Blasco Pulieri, è diventata un personaggio molto popolare grazie alla trasmissione di Real Time ambientata a Roma. Prima del successo televisivo, invece, l'agente aveva costruito una solida carriera nel settore immobiliare. Quest'ultima decisione arriva dopo un periodo difficile per lei, che nei mesi scorsi ha affrontato problemi di salute a causa di una polmonite da legionella. Quell’esperienza, come lei stessa aveva raccontato, le aveva fatto "apprezzare di più le piccole cose, che di solito si danno per scontate". Per ora, comunque, non si sa che tipo di progetto abbia intenzione di intraprendere la Mayer. Anche se ai suoi fan ha fatto una richiesta specifica: "Non mi mollate, state con me".

